Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Триваюча агресія РФ і пандемія: Україна представила пріоритети головування на форумі ОБСЄ

Середа, 29 квітня 2020, 11:56

Триваюча російська агресія, зокрема, ситуація у чорноморському та азовському регіонах, пандемія коронавірусу, гібридні загрози будуть основними пріоритетами українського головування на форумі ОБСЄ з безпекової співпраці.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на відкритті першого пленарного засідання форуму під головуванням України.

"Україна буде керувати форумом у складний період триваючої російської агресії проти неї і під час глобальної пандемії. Це епоха великих змін, ми будемо шукати можливості конструктивного реагування" - сказав Кулеба.

Він наголосив, що військово-політичні аспекти конфлікту на сході України повинні лишатися у фокусі уваги форуму.

Міністр також представив пріоритети українського головування.

Читайте також
ОБСЄ закликала до подальших кроків до миру після обміну на Донбасі

"Передусім хочу звернутися до складного контексту безпеки в чорноморському і азовському регіонах. Вона відзначається триваючою мілітаризацією і перешкодам міжнародній навігації" - сказав він, додавши, що в рамках форуму будуть представлені різні погляди на цю проблему.

"Питання глобальної пандемії коронавірусу і її впливу на збройні сили і роль останніх у сприянні урядам у боротьбі проти загрози. Ми повинні розглянути можливі впливи цих кроків на ситуацію з безпекою" - додав він.

Україна також планує пильно стежити за ситуацію з гібридними загрозами і їх зв’язком з сучасними способами ведення війни.

Ще один аспект головування  буде присвячений регулюванню діяльності приватних військових компаній.

Читайте також
Голова ОБСЄ: східнонімецьких виборців ультраправих треба привезти в Станицю Луганську

Також буде розглядатися проблематика військових навчань, які проходять поблизу кордонів і потребують особливої транспарентності.

Крім того, буде зроблений акцент на питанні легких озброєнь і запасах боєприпасів, а також на тематиці розмінування – особливо релевантно у зв’язку з тяжкою гуманітарною ситуацією в ОРДЛО.

Безпековий Форум - це єдиний консультативний орган ОБСЄ, уповноважений розглядати питання військово-політичного виміру діяльності Організації з метою зміцнення військової безпеки та зменшення ризиків конфліктів в Європі. Україна головуватиме на форумі протягом 4 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ОБСЄ
powered by lun.ua