Парламент Словакии выразил доверие новому правительству

Парламент Словакии в четверг выразил доверие правительству премьера Игоря Матовича и одобрил его программу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

За доверие новому правительству проголосовали 93 из 141 присутствующих депутатов.

Выборы в парламент Словакии состоялись 29 февраля, больше всего голосов получила партия "Обычные люди и независимые личности", а ее лидеру Игорю Матовичу президент Зузана Чапутова поручила формирование правительства.

В субботу 21 марта лидеры четырех демократических партий - "Обычные люди и независимые личности", "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей" - подписали соглашение о создании правящей коалиции, имеющей в парламенте конституционное большинство, 95 мест из 150.

Напомним, новое правительство Словакии в отличие от своих предшественников упомянуло Украину, представляя программу своей внешнеполитической деятельности.

О новом правительстве Словакии читайте в статье: Словацкий турборежим: сможет ли власть "новых лиц" справиться с кризисом в стране