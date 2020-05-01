Скандал в Хорватии: президент ушел с церемонии из-за "спорных" футболок

Президент Хорватии Зоран Миланович оставил торжественную церемонию к 25-летию операции "Молния" из-за людей в футболках с противоречивым лозунгом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Міланович неожиданно появился перед журналистами и заявил, что не будет принимать участия в церемонии и не возлагать венки, потому что появились двое мужчин с футболками с эмблемами подразделений времен войны НОЅ, частью которых является лозунг "За родину готовы".

Этот лозунг использовался хорватскими союзниками нацистской Германии во время Второй мировой войны. Позже его взяли на вооружение в войне с сербами в 1990-х.

Президент признал появление мужчин в футболках провокацией.

Премьер Хорватии и спикер парламента продолжили участие в торжествах.

Операция "Молния" - краткая наступательная операция, проведенная в начале мая 1995 года хорватской армией с целью освобождения от сербских войск территории тогдашней Сербской Автономной Области Западная Славония, которая была частью самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК). Наступление относится к поздней стадии войны за независимость Хорватии и рассматривался как подготовительный этап для более масштабной и амбициозной операции "Буря".