ЕС готовит замену саммита Восточного партнерства - СМИ

Европейский Союз планирует перенести традиционный саммит Восточного партнерства, а вместо запланированного на 18 июня мероприятия готовится проведение видеоконференции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

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По его информации, сейчас ЕС вместо полноценного саммита готовит проведение видеоконференции, однако Евросоюз на ней не будут представлять лидеры государств-членов, как это происходит обычно на саммитах ВП.

"ЕС до сих пор готовит видеоконференцию - саммит "Восточного партнерства" - на около 18 июня, но только с участием лидеров институтов ЕС, без лидеров государств-членов", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

Заметим, членами Восточного партнерства являются не только Евросоюз и шесть государств - восточных партнеров - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Армения и Азербайджан, но и 27 стран ЕС.

С большой вероятностью во время видеоконференции не будет принята традиционная декларация саммита, сообщает журналист.

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Полноценный саммит Восточного партнерства может состояться в начале 2021, скорее всего, в Брюсселе.

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что саммит Восточного партнерства, запланированный на июнь, переносится на вторую половину года из-за пандемии коронавируса.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.