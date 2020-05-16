В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса за два месяца

Количество ежедневных смертей от коронавируса в Испании уменьшилась в субботу до 102 и это самый низкий показатель с 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Накануне сообщалось о 138 смертей, тогда как позавчера было подтверждено 217 летальных случаев.

Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании в настоящее время составляет 27 563.

За последние сутки было зарегистрировано 539 новых случаев коронавируса, почти столько же, как и вчера. Общее число заражений возросло до 230 698.

Излечились от болезни более 146 000 человек, из них почти 1700 - за прошедшие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 463 человек.

Как сообщалось ранее, по данным исследования, проведенного Институтом здравоохранения Карлоса III, в Испании за время эпидемии были инфицированы 5% населения.