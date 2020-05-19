Франция готовит приложение для отслеживания контактов больных
Франция готовит мобильное приложение для отслеживания контактов заболевших коронавирусом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Франция готовит мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом. Дебаты и голосование по началу его использования в стране планируются на 27 мая, сообщает агентство со ссылкой на собственные источники в парламенте. К этому времени программное обеспечение должно быть полностью готово, чтобы парламентариев ознакомили с принципами его работы.
Инициатива по созданию приложения появилась еще в апреле. К правительственному проекту разработки мобильного приложения, названного "StopCovid", на волонтерских началах присоединились ряд компаний.
Идея заключается в том, чтобы люди добровольно установили приложение, которое будет собирать анонимизированные данные об устройствах, которые находились вблизи пользователя на дистанции, на которой возможно инфицирование. Если впоследствии у пользователя подтвердится коронавирус, он может сообщить об этом в приложение, и все люди, контактировавшие с ним, получат предупреждения.
Предполагается, что он будет применяться не дольше, чем в стране продлится эпидемия коронавируса.
Хотя анонсируется, что принципы работы приложения возбуждать Общий регламент защиты данных и приватность пользователей, есть оговорка о том, действительно ли он не будет нарушать приватность пользователей.
Напомним, специальное приложение для отслеживания контактов больных собирается запустить или уже запустила ряд стран Европы. Среди них - Дания, Италия и Великобритания. В этих странах уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.
В то же время, в Совете Европы выразили свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени.