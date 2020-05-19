Франція готує додаток для відстеження контактів хворих

Франція готує мобільний додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Франція готує мобільний додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус. Дебати та голосування щодо початку його використання в країні плануються на 27 травня, повідомляє агентство з посиланням на власні джерела у парламенті. До цього часу програмне забезпечення має бути повністю готове, щоб парламентарів ознайомили з принципами його роботи.

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Ініціатива щодо створення додатка з’явилася ще у квітні. До урядового проєкту розробки мобільного додатка, названого "StopCovid", на волонтерських засадах долучилися низка компаній.

Ідея полягає у тому, щоб люди добровільно встановили додаток, який буде збирати анонімізовані дані про пристрої, які знаходилися поблизу користувача на дистанції, на якій можливе інфікування. Якщо згодом у користувача підтвердиться коронавірус, він може сповістити про це додаток, і всі люди, які контактували з ним, отримають попередження.

Передбачається, що він буде застосовуватися не довше, ніж в країні триватиме епідемія коронавірусу.

Хоча анонсується, що принципи роботи додатка не порушуватимуть Загальний регламент захисту даних та приватність користувачів, є застереження щодо того, чи справді він не порушуватиме приватність користувачів.

Нагадаємо, спеціальний додаток для відстеження контактів хворих збирається запустити або вже запустила низка країн Європи. Серед них – Данія, Італія та Великобританія. У цих країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

Водночас, у Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.