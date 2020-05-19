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Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро

Вторник, 19 мая 2020, 15:45

Совет ЕС утвердил временную программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.

Совет ЕС утвердил программу SURE – программу поддержки занятости в странах ЕС в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

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Программа предусматривает предоставление странам-членам займов на выгодных условиях общим объемом до 100 млрд евро для финансирования национальных программ поддержки занятости, а также внедрение связанных со здравоохранением мер на рабочих местах.

Это один из трех механизмов, предусмотренных в рамках пакета объемом € 540 млрд евро, согласованного министрами финансов 9 апреля и одобренного лидерами ЕС 23 апреля.

"Пандемия коронавируса стала исключительным вызовом для ЕС ... Эта программа является жизненно необходимой "страховочной сеткой" для защиты рабочих мест и работников. Она обеспечит наличие у стран-членов необходимых средств для финансирования мероприятий, направленных на преодоление безработицы и потери доходов, и некоторых мер в сфере здравоохранения", - отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Хорватии Здравко Марич.

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Для финансирования займов, Еврокомиссия будет осуществлять заимствования на финансовых рынках от имени ЕС. Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.

Программа будет доступна после того, как все страны-члены предоставят свои гарантии.

Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года. По предложению ЕК, Совет ЕС может продлить этот период, если того потребует экономическая ситуация.

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