Чехия на фоне пандемии хочет заставить магазины продавать больше чешских продуктов
В Чехии парламентарии готовят план, который обяжет магазины продавать по крайней мере 55% местных продуктов питания в 2021 году и постепенно увеличит долю до 85% к 2027 году.
Соответствующее межпартийное предложение подписали чешские депутаты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Парламентарии утверждают, что мера должна поддержать чешских фермеров. Предложение парламент Чехии должен обсудить на этой неделе.
"Если я буду производить вещи самостоятельно, закрытые границы не станут для меня угрозой", - сказала соавтор предложения Маргита Балаштикова из правящей партии ANO.
Балаштикова отметила, что кризис с коронавирусом показал важность продовольственной самодостаточности.
"Если мы хотим защитить окружающую среду, мы должны уменьшить углеродный след и не перевозить вещи из одного конца света в другой", - добавила депутат.
Аналогичная мера была введена в Болгарии, требуя, чтобы ритейлеры предлагали отдельные места для продажи местных продуктов питания и покупали 90% молока и молочных продуктов у отечественных производителей.
Европейская комиссия уже сообщила болгарской власти, что закон ограничивает свободное передвижение товаров и дискриминирует импортные товары.
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