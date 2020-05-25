Чехия на фоне пандемии хочет заставить магазины продавать больше чешских продуктов

В Чехии парламентарии готовят план, который обяжет магазины продавать по крайней мере 55% местных продуктов питания в 2021 году и постепенно увеличит долю до 85% к 2027 году.

Соответствующее межпартийное предложение подписали чешские депутаты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

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Парламентарии утверждают, что мера должна поддержать чешских фермеров. Предложение парламент Чехии должен обсудить на этой неделе.

"Если я буду производить вещи самостоятельно, закрытые границы не станут для меня угрозой", - сказала соавтор предложения Маргита Балаштикова из правящей партии ANO.

Балаштикова отметила, что кризис с коронавирусом показал важность продовольственной самодостаточности.

"Если мы хотим защитить окружающую среду, мы должны уменьшить углеродный след и не перевозить вещи из одного конца света в другой", - добавила депутат.

Аналогичная мера была введена в Болгарии, требуя, чтобы ритейлеры предлагали отдельные места для продажи местных продуктов питания и покупали 90% молока и молочных продуктов у отечественных производителей.

Европейская комиссия уже сообщила болгарской власти, что закон ограничивает свободное передвижение товаров и дискриминирует импортные товары.

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