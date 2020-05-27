В Испании за сутки от коронавируса умер всего 1 человек

В Испании за сутки подтвержден всего один летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения сообщило, что за последние семь дней в стране зафиксировано 39 летальных случаев, вчера сообщалось о 35, а за последние сутки подтвержден один.

Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии составляет 27 118.

Следует отметить, что в понедельник министерство объявило, что пересматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 231 новых случаев заболевания, из них 75% подтверждены в Каталонии и Мадриде. Всего с начала пандемии в Испании было инфицировано 236 769 человек.