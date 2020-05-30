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Греция с 1 июня открывает отели и бассейны

Суббота, 30 мая 2020, 10:58

Министерство развития Греции опубликовало перечень предприятий, которым разрешено вернуться к работе с 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В список входят отели и другие пункты размещения, которые обычно работают круглый год, а также организованы кемпинги. Последняя категория, однако, не включает рекреационные лагеря для детей.

Поля для гольфа и мини-гольфа и бассейны также будут открыты с понедельника, как и массажные, тату-салоны и пирсинг-салоны.

Будут разрешены кейтеринговые услуги, а также места проведения мероприятий, таких как свадьбы и тому подобное.

Службы знакомств также включены в сектора, которые вернутся к работе в понедельник. Все предприятия должны придерживаться строгих правил физической дистанции и гигиены.

Напомним, Греция расширила список стран, из которых готова принимать туристов без обязательного тестирования на коронавирус и карантина, теперь их насчитывается 29.

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