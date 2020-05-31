Международные учения "Си Бриз" пройдут в измененном формате из-за коронавируса

В 2020 году международные учения "Си Бриз" из-за пандемии COVID-19 пройдут в измененном формате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

В частности, в этом году с целью соблюдения мер безопасности учения будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море.

Среди морских операций-противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона.

Участие в "Си Бриз-2020" примут около 10 стран, а одной из особенностей будет привлечение к учениям кораблей постоянной группы НАТО.

Как отметил т. в. а. командующего подготовки командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Алексей Доскато, в мае, в связи с пандемией, были предложены изменения формата "Си Бриз-2020", и партнеры полностью поддержали такую инициативу.

"Во время финальной конференции совместными усилиями доработан формат украинско-американских учений с учетом новых требований. Это даст возможность провести указанные мероприятия без угрозы для здоровья личного состава стран-участниц", - сказал Доскато.

Украина и США проводят "Си Бриз" ежегодно, с 1997 года, обучение являются открытыми для участия других стран. Для участия в них в Украину впервые прибыло судно обеспечения ВМС США Yuma.