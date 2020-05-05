В Испании стабилизировался уровень смертности среди инфицированных коронавирусом
Количество ежедневных смертей от коронавируса в Испании за последние 24 часа незначительно выросло - зафиксированы 185 летальных случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Предыдущие два дня сообщалось о 164 погибших, а общее количество возросло до 25 613.
За сутки было подтверждено 867 новых случаев, тогда как днем ранее было вдвое меньше. Впрочем, к предварительным данным надо относиться с осторожностью из-за влияния выходных.
Общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 219 329 человек.
С начала эпидемии вылечились 123 486 пациентов - это на 2143 больше, чем вчера.
Напомним, в Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерские по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду можно только навынос.
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