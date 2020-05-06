Правительство Германии одобрило налоговые льготы, чтобы спасти рестораны

Федеральное правительство Германии ввело временное снижение налогов на продукты питания в ресторанах, чтобы смягчить экономические последствия кризиса из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам чиновников, в среду правительство одобрило законопроект, согласно которому НДС будет снижен с 19 до 7% до июня 2021 года. Налоговая льгота касается только еды, а не напитков.

Кроме того, до конца 2020 года частично от налога на заработную плату будут освобождены выплаты всех работодателей краткосрочным работникам. Ожидается, что в связи с налоговыми льготами доходы бюджета сократятся на 2,7 млрд евро.

Госсекретарь по финансовым вопросам Сара Риглевски заявила, что снижение налогов будет значительным стимулом для ресторанов и заведений гостеприимства, когда они смогут снова открыться.

Немецкая ассоциация гостиниц и ресторанов ранее заявляла, что без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.