Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет МАУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в международные суды, если Иран не будет выполнять обещанное в деле авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", произошедшей в январе.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Зеленский заявил, что он вместе с премьером Канады Джастином Трюдо едины в оказании давления на Иран, чтобы он передал бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в январе иранской зенитной системой через несколько минут после взлета в аэропорту Тегерана. Из 176 человек, погибших в результате удара, 55 были канадскими гражданами и 30 - ее резидентами.

"Я надеюсь, что в итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства", - сказал Зеленский.

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обратиться в международные суды ", - отметил он.

Зеленский заявил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке доставки бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы уже достаточно долго ждем".

На прошлой неделе Иран заявил, что пандемия коронавируса, которая привела к отмене большинства международных рейсов, замедлила его планы по отправке черных ящиков за границу.

Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку черных ящиков сбитого самолета.

Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к бортовым самописцам, прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.