В Киеве впервые за семь лет соберется межправительственная украинско-венгерская комиссия

В Киеве 25 июня состоится четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая не собиралась почти семь лет.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Заседание состоится при сопредседательстве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти семь лет, в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавирусного кризиса. В начале июня министры определили новую дату встречи", - говорится в сообщении.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.

По итогам заседания запланирован совместный брифинг Кулебы и Сийярто.

Как известно, в конце мая Кулеба встречался в Будапеште с Сийярто. После встречи Сийярто заявил, что решение относительно Украины в НАТО блокирует не только образовательное законодательство, но также закон о языке.

Впрочем, венгерский министр отметил стремление снять ограничения.

Он не уточнил конкретные замечания к закону о функционировании украинского языка как государственного. Впрочем, известно, что этот закон критиковала также Венецианская комиссия, предложившая изменения, поддержанные венграми (подробнее об этом в статье "Языковой закон толкают к изменению").

Примечательно также, что в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул о необходимости изменить закон, хотя до этого Венгрия настаивала на необходимости таких изменений. Ранее эксперты также рекомендовали Украине путь, который позволит достичь компромисса без изменений в образовательный закон.