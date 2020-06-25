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У берегов Норвегии сел на мель российский траулер

Четверг, 25 июня 2020, 11:32

Российский траулер с 35 людьми на борту сел на мель недалеко от норвежского города Тромсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в четверг утром.

"Статус траулера сейчас такой, что все находятся на борту. У них есть безопасная платформа внизу. Когда начнется прилив, мы начнем спасательную операцию", - сообщили в спасательной службе северной Норвегии.

На место аварии отправили спасательный катер и вертолет.

 

Причины аварии пока неизвестны, однако есть предположение, что рулевой заснул и направил судно на мель.

"У судна есть небольшой крен. Следов протекания не наблюдается", - сообщил телекомпании капитан одного из находящихся поблизости судов Эдмунд Йонсен.

По словам представителя полиции Северной Норвегии Руне Нильсен, причины происшествия будут устанавливаться. "Для этого необходимо переговорить с членами экипажа", - пояснил Нильсен.

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Норвегия
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