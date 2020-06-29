Во Франции - рекордно низкая явка во 2-м туре местных выборов

Явка во 2-м туре местных выборов во Франции стала рекордно низкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

По последним данным министерства внутренних дел на 17:00 28 июня, явка составляла 34,67%, что на 4% меньше, чем во время голосования в первом туре местных выборов 15 марта (38,77%).

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В то же время, это почти на 18% меньшее участие, по сравнению со вторым туром местных выборов в 2014 году, когда голосовали 52,36%, и почти на 20% меньше, чем в 2008 году (54,45%).

Это примерно совпадает с данными различных социологических опросов: согласно результатам, не собирались участвовать в голосовании около 60% людей.

Явка очень отличается в зависимости от регионов. В частности, одна из самых низких - в Париже, где по состроянию на 17-00 проголосовали около 24% избирателей. В то же время, в Южной Корсике на участки явились 71% избирателей, что пока что является самым высоким показателем в стране.

Одной из причин низкой явки могли стать опасения заразиться коронавирусом.

Напомним, второй тур местных выборов там, где результаты 1-го тура не стали решающими, должен был проходить еще 22 марта, но его пришлось переносить из-за эпидемии коронавируса.

Новая дата голосования долгое время оставалась под вопросом, рассматривался вариант перенести выборы на осень, или даже на январь 2021 года. В итоге выборы назначили на 28 июня.

Второй тур проходил с беспрецедентными санитарными мерами безопасности. В частности, избирателям разрешался вход на участке только в защитной маске.

Франция со 2-м туром местных выборов и Польша, где вчера состоялся 1-й тур президентских выборов, стали вторыми в Европе странами, которые провели выборы после нескольких месяцев карантина в связи с пандемией.

Первой была Сербия, где 21 июня проходили парламентские выборы.