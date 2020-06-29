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ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения

Понедельник, 29 июня 2020, 18:14

В Европейском Союзе договорились о списке государств, для жителей которых с 1 июля будут отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Все детали решения пока неизвестны, однако по информации источников корреспондента речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи.

Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщал, что в список 15 государств вошли: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

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