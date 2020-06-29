ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения

В Европейском Союзе договорились о списке государств, для жителей которых с 1 июля будут отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Все детали решения пока неизвестны, однако по информации источников корреспондента речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи.

The written procedure on the non-binding list of 15 countries whose nationals can travel to the EU as of 1 July have finally been initiated by the council. #Georgia #Serbia and #Montenegro all included. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2020

Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщал, что в список 15 государств вошли: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

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