Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС

Уже в этом месяце Украина должна возобновить регулярные авиарейсы за границу. Об этом официально заявили в Кабмине, эти планы анонсировали перевозчики. Многие из них, включая лоукостер Wizz Air, обещают осуществить свой первый посткарантинный рейс уже через неделю – 16 июня.

Эту дату, правда, обещают отложить на неделю, если эпидемические показатели, в том числе в Киеве и Львове, останутся на нынешнем тревожном уровне. Но принципиальное согласие на возобновление перелетов – налицо.

Однако воли официального Киева недостаточно для того, чтобы пассажир, имеющий на руках билет на рейс, имел право улететь в Вену или Франкфурт. И постановления украинского правительства недостаточно, чтобы поехать в отпуск в Грецию или Британию.

Поэтому срочно покупать "билеты на европейское море" точно не стоит.

Даже после восстановления авиасообщения для украинских путешественников, если они не будут готовы к новым правилам, остается опасность получить отказ во въезде или испорченный отдых. Чтобы избежать этого, об особых условиях надо знать заранее.

Эта статья может помочь избежать этих проблем тем, кто мечтает как можно быстрее уехать в отпуск или планирует командировки в другие европейские страны.

Безвиз? Или без права на въезд?

11 июня исполнится три года с тех пор, как украинцы получили право путешествовать в ЕС без виз. В те дни мы много писали о правилах пересечения границы, о поездках с детьми и вопросах финансов, о том, как не стать нарушителем, и о политических угрозах для безвизового режима.

Но вряд ли кто-то мог даже представить, что в 2020 году Евросоюз закроет границы как для украинцев, так и для граждан остальных стран; как для тех, кто ездит без виз, так и для владельцев некогда привычных для нас "шенгенок".

Впрочем, период "изоляции ЕС" подходит к концу.

Уже в ближайшие дни Еврокомиссия обнародует перечень правил и принципов открытия своей внешней границы для неграждан Евросоюза, в том числе украинцев. Как только это решение утвердят в Брюсселе, "Европейская правда" обнародует его и обновит эту статью. Но базовые принципы открытия границы уже утверждены.

Во-первых, европейские границы останутся на замке до конца июня.

Из этого правила есть ряд исключений (о них ниже), но туристы, те, кто едет в гости к родственникам, или бизнес-путешественники не получат права на въезд. Причем открытие авиасообщения этот факт не меняет.

Во-вторых, открытие границ будет постепенным и будет зависеть от развития эпидемической ситуации в стране-партнере.

А значит, можно только надеяться, что право свободного безвизового въезда украинцев в страны ЕС откроется 1 июля, как ожидается сейчас – но гарантировать это невозможно. И также никто не может с уверенностью сказать, будет ли граница ЕС открыта для туристов из Украины, скажем, 1 января или даже 1 сентября. Европа (так же, как и все другие государства мира) оставляет за собой право пересматривать список государств, из которых они готовы пускать туристов. И у них есть для этого все основания – особенно после того, как две страны в нашем регионе превратились в эпицентры новой вспышки эпидемии.

Экономия на компенсациях?

Вы, наверное, заметили несоответствие в датах: ЕС начнет пускать туристов и других путешественников в июле, а рейсы планируют возобновить еще с середины июня. В частности, в "Люфгганзе" ЕвроПравде заявили, что до конца месяца авиагруппа возобновит рейсы из Борисполя в три города: с 15 июня – во Франкфурт, с 21-го – в Цюрих, с 23-го – в Вену.

Здесь нет ошибки.

Самолеты, возможно, и полетят – но на борт пустят не всех.

Дело в том, что некоторые категории пассажиров все равно имеют право на въезд в страны ЕС. Это те, кто сейчас летает эвакуационными рейсами – иностранцы; украинцы, имеющие рабочие визы или вид на жительство в ЕС; дипломаты и т.п.

По сути, большинство государств ЕС сейчас установили жесткие визовые требования – и туристы в перечень разрешенных категорий, конечно же, не входят.

Но что произойдет с теми пассажирами, которые купили билет, планируя улететь в отпуск? А таких немало. Ведь прямо сейчас можно купить билеты в страны ЕС на 15-16 июня на рейсы многих авиалиний – от бюджетных Wizz Air или Air Baltic до респектабельных KLM или Lufthansa – и их рейсы пользуются большим спросом.

Для таких пассажиров есть плохие новости.

Авиакомпании подчиняются строгому правилу: если аэропорт прилета требует визу у приезжих (а сейчас в ЕС действует именно такое требование), то тех пассажиров, кто этой норме не соответствует, перевозчик не имеет права допускать на борт. Иначе авиакомпанию ждет штраф и обязательство забрать пассажира назад, в Украину.

Впрочем, части перевозчиков эта коллизия может помочь.

Кто-то потеряет билеты, но авиакомпания снизит свои убытки.

Дело в том, что законодательство не заставляет авиакомпании возвращать деньги в таких случаях, ведь невыполнение визовых требований считается виной пассажира. А то, что эти требования сейчас постоянно меняются, на ситуацию не влияет.

Лишь отдельные авиакомпании на время пандемии разрешили бесплатный обмен всех билетов или возврат денег по инициативе пассажира. На остальных авиалиниях за это придется заплатить штраф или просто потерять билет. Ведь рейс осуществляется, он не отменен, а то, что пассажир не выполнил требования – это его вина и его проблемы.

Причем, например, в Wizz Air места на первых рейсах по отдельным направлениям раскуплены практически полностью. А оставшиеся билеты на этот рейс лоукостера предлагаются по 6, 8 и даже 12 тысяч гривен в одну сторону (!). Условно говоря, авиакомпании может быть выгоднее улететь в Лиссабон или Берлин без пассажиров, чем отменять рейс и возвращать людям деньги.

Пойдет ли Wizz Air на новую отмену рейсов для возвращения средств украинским туристам? Ясности пока нет, авиакомпания уже неделю готовит ответ на запрос ЕП.

Стоит отдельно отметить: с восстановлением безвиза этот риск не исчезнет. Учитывая опасность "второй волны" пандемии, есть шанс на то, что часть стран осенью или зимой снова закроет границы – с точно такими же последствиями.

Кстати, потерять можно не только авиабилеты – есть еще проблема с гостиницами, которые многие бронирует заранее. В Исландии не скрывают, что формальное возобновление авиарейсов (даже без права на въезд многих туристов) позволит отельерам не возвращать средства иностранным туристам, отменившим поездку из-за пандемии. С обострением глобального кризиса таких стремлений может стать больше.

Вы сели на самолет? Это – только половина пути!

Впрочем, будем надеяться на лучшее.

У вас есть планы на путешествие в ЕС в июле или в августе? Скорее всего, в это время безвиз будет действовать во всех странах Евросоюза, с разрешением приехать на машине или прилететь на самолете.

Однако даже вылет рейсового самолета из "Борисполя" или "Жулян" не гарантирует, что вы попадете на отдых. Потому что в стране прилета вас может ожидать обязательный карантин. Или – обязательное и дорогое тестирование на коронавирус.

К примеру, уже упомянутая Исландия с 1 июля обяжет каждого туриста сдавать платный COVID-тест стоимостью 15 000 крон (свыше 3000 грн). Великобритания с этой недели ввели карантин на 14 дней для всех приезжих. Греция установила особые правила для рейсов из "опасных городов", к которым причислен и Киев – пассажирам оттуда надо сдавать тесты, и даже если они отрицательные – то придется отбыть семидневную самоизоляцию.

Такие требования могут разрушить долгожданный отпуск.

Авиакомпании от этого не в восторге, ведь количество пассажиров в связи с такими требованиями падает в разы.

К примеру, британская IAG (владелец авиакомпании British Airways) уже начала юридический процесс против правительства с требованием отменить карантин. Ryanair в официальном комментарии назвал карантин "совершенно неполноценным решением, крайне бесполезной тратой времени".

Но это – новые реалии пандемии, и от возмущения они никуда не денутся. Причем дополнительные расходы и отмены путешествий снова ложатся на пассажиров.

Руководитель "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в комментарии ЕвроПравде провел аналогии между карантинными требованиями и визовой политикой.

"Мы фактически возвращаемся в период, когда для пересечения границы европейских стран нужна была виза, а условия ее получения отличались для большинства европейских стран. Сейчас даже при практически отмененных визах пассажиры должны будут проверять условия въезда в страну и быть готовыми выполнять их самостоятельно. А в случае несогласия или незнания особенностей законодательства – быть готовыми к тому, что им придется вернуться домой за свой счет", – пояснил Дыхне.

Впрочем, есть важное отличие.

Если пассажира без визы авиакомпания не должна пускать в самолет, то о возможном карантине может только предупреждать, не отменяя путешествие.

"Действительно, в Греции сейчас действует карантин для приезжающих, а в Турции – тестирование в аэропорту. Но эти требования будут действовать определенный ограниченный промежуток времени. На этапе рестарта полетов задача авиакомпании – обратить внимание пассажира на ограничения. Но обязанность по выполнению правил остается на стороне пассажира", – рассказал Евгений Дыхне.

"Возникает резонный вопрос: может ли авиакомпания не принять на борт пассажира, у которого нет соответствующих разрешительных документов (например, справки об отсутствии COVID-19 или антител) или он не дал согласие на самоизоляцию (обсервацию) и др. Ответ – нет. Авиакомпания не отвечает за последствия несоблюдения пассажиром требований законодательства стран отправления, прибытия и транзита. Проконтролировать это невозможно, учитывая неодинаковый подход стран мира", – пояснил CEO авиакомпании МАУ.

Но не стоит грешить на то, что украинские авиалинии упрощают себе работу.

Точно такой подход исповедуют и другие авиакомпании – от самых дешевых до самых дорогих.

"Нет, мы не будем проверять, есть ли у пассажиров документы, позволяющие въезд в условиях пандемии, – рассказал ЕвроПравде Леонард Штайнманн, представитель Austrian Airlines. – Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы пассажиры были проинформированы о правилах въезда, но просим пассажиров самим проверять действующие правила в стране следования, чтобы избежать нежелательных последствий. Ведь затраты на обратный рейс в случае необходимости пассажир будет нести самостоятельно".

А руководитель авиакомпании Wizz Air Джозеф Варади в интервью The Telegraph на днях пожаловался, что "среди 45 стран, куда летает авиакомпания, не найдется даже двух, которые установили бы одинаковые (противоэпидемические) требования". А поэтому авиакомпании даже при всем желании не могут проверять, кто из пассажиров является беспроблемным, а кого теоретически могут "завернуть" на границе. "Это все превратилось в какой-то цирк. Требования очень политизированы, и им крайне не хватает централизованной координации", – добавил Варади.

Здоровы? Тогда полетели!

И последняя новая опасность, которая может помешать путешествию – это "контроль здоровья" на входе в аэропорт и в самолет.

Температурный скрининг превратился в обязательный элемент контроля за безопасностью – несмотря на то, что ВОЗ и эпидемиологи единодушно признают его неэффективным методом борьбы с эпидемией COVID-19, отказываться от этого никто не планирует.

"Большинство авиакомпаний, так же, как и МАУ, задекларировали отказ в осуществлении перевозки пассажира в случае, если он отказывается соблюдать правила личной безопасности, подвергая тем самым опасности других пассажиров. Речь идет об отказе от ношения маски, а также выявления симптомов заболевания (лихорадка, повышение температуры, кашель, головная боль, тошнота и рвота, заложенность носа или насморк)", – пояснил ЕвроПравде Евгений Дыхне.

В Lufthansa Group в комментарии ЕП уточнили, что будут безальтернативно отказывать в посадке пассажирам с температурой более 38°С. Но аэропортовый персонал может начать бить тревогу и при более низких показателях.

Хотя это имеет и негативные последствия. Многие люди, в том числе с хроническими неинфекционными заболеваниями, имеют "нормальную" температуру тела выше 37°С – и они рискуют столкнуться с отказом в посадке. Для них рекомендация: если перелета избежать нельзя, то желательно иметь с собой наиболее полный пакет документов, который доказывает, что дело не в коронавирусе.

Но большинство украинских пассажиров это не затронет.

Но несмотря на все новые сложности, надо отметить: ставить крест на перелетах не стоит.

Да, в ближайший год (или, скорее, годы) путешествия станут чуть менее комфортными – но ничего невозможного в новых правилах нет.

Мы быстро привыкнем к тому, что планы должны быть гибкими, что надо быть готовым изменить даты путешествия или при необходимости запастись новыми документами. Но это точно не повод вообще не летать до появления вакцины. В конце концов, шанс заразиться в самолете несравненно меньше, чем в метро или в такси.

И именно поэтому уже с июля большинство старых направлений станут доступными для украинских туристов. Безвиз снова заработает. А потом, с появлением вакцины или с угасанием эпидемии, уйдут в прошлое и нынешние, порой жесткие, но временные ограничения.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"