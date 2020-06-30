Германия предоставит 2 млн евро на поддержку пострадавших от конфликта и пандемии в Украине

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для вспомогательных экстренных мер Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии в Украине.

Проект, который будет финансироваться, рассчитан на людей, нуждающихся в особой защите и страдающих от конфликта, который продолжается до сих пор в Восточной Украине, а именно новорожденных, детей и их матерей.

"В частности, речь идет об улучшении медицинского обслуживания и психосоциальной опеке, обеспечении чистой питьевой водой, мерах по созданию лучших санитарных условий, а также практической помощи, например, обеспечении детей зимней одеждой", - сообщили в посольстве.

Кроме того, при поддержке немецкого правительства медицинским учреждениям Украины будет предоставлено медицинское и защитное снаряжение, а также дезинфекционные и санитарно-гигиенические материалы для борьбы с последствиями COVID-19.

Также с помощью немецкого финансирования ЮНИСЕФ продолжит мероприятия по информированию об опасности мин, неразорвавшихся боевых снарядов и остатков снарядов и мерах для пострадавших от мин.

В посольстве напомнили, что в 2018/2019 году Германия предоставила 2 миллиона евро для финансирования гуманитарных проектов, которые осуществлялись ЮНИСЕФ в Украине.

"Своим нынешним грантом Германия раз увеличивает свою гуманитарную помощь в Украине. В целом же благодаря 21 млн евро, выделенным только в 2019 году, и предоставленным уже в этом году почти 19 млн евро Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины", - отметили в диппредставительстве.