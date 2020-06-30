Трамп в разговорах с Путиным искал одобрения и игнорировал важные вопросы - CNN

Чиновники Белого дома и сотрудники спецслужб были обеспокоены телефонными разговорами Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, считая, что из-за неподготовленности президента США Россия может использовать его в своих целях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье на сайте CNN.

Источники сообщают, что в своих телефонных разговорах с Путиным президент США говорил в основном о себе: рекламируя свой "беспрецедентный" успех в построении экономики США; утверждая с насмешкой, насколько он умнее и "сильнее", чем "безответственные" и "слабые", которые были до него президентами (особенно Обама); наслаждаясь своим опытом участия в конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве и благодушно следя за одобрением Путина.

Высокопоставленный чиновник администрации отмечает, что Путин "просто обыгрывает" Трампа, сравнивая российского лидера с шахматным гроссмейстером, а Трампа - со случайным игроком в шашки.

В то время как Путин "дестабилизирует Запад", сказал этот источник, президент Соединенных Штатов "сидит там и думает, что он может корчить из себя бизнесмена и крутого парня, чтобы Путин его уважал". Время от времени разговоры Путина и Трампа звучали как разговор "двух парней в бане", добавил источник.

После многочисленных телефонных разговоров с Путиным, которые были описаны CNN, главные помощники по национальной безопасности и начальники штабов были потрясены не конкретными уступками, которые сделал Трамп, а его манерой: Трамп чрезмерно искал восхищения и одобрения со стороны Путина, при этом, как правило, игнорируя основные экспертные знания в области политики и важные вопросы постоянной двусторонней повестки дня, включая права человека и соглашение о контроле над вооружениями.

Трамп часто оправдывал свое уважение к Путину тем, что Россия является крупным мировым игроком и в интересах Соединенных Штатов иметь конструктивные и дружеские отношения, что требует перезагрузки с Москвой через его личный диалог с Путиным.

В отдельных интервью два высокопоставленных представителя администрации, знакомых с большинством телефонных бесед Трампа с Путиным, сказали, что президент наивно преподносит Россию, подрывая более жесткий и реалистичный взгляд, выраженный Конгрессом США, американскими спецслужбами и давним послевоенным политическим консенсусом США и европейских союзников.

"Он уступает преимущество, которое было с таким трудом завоевано в холодной войне, - сказал один из чиновников, - отчасти предоставляя Путину и России легитимность, которой у них никогда не было".

"Он дал России спасательный круг - потому что нет никаких сомнений в том, что они становятся государством, приходящим в упадок... Он играет с чем-то, чего не понимает, и он дает им силу, которую они будут использовать (агрессивно)", - добавил источник.

Оба чиновника вспомнили решение Трампа вывести американские войска из Сирии - шаг, который принес пользу как Турции, так и России, - как, вероятно, самый печальный пример.

Оба чиновника упомянули решение Трампа вывести американские войска из Сирии - шаг, который принес пользу как Турции, так и России, - как, вероятно, самый печальный пример.

"Трамп считает, что он может лучше судить о характере, чем кто-либо другой", - сказал один из источников CNN. Президент последовательно отклонял советы руководителей обороны, разведки и национальной безопасности США о том, что к российскому президенту надо подходить более решительно и с меньшим доверием.

Источники отметили наиболее заметный публичный пример как "символичный": Трамп, стоя рядом с российским президентом на встрече в Хельсинки в июне 2018 года, сказал, что он "не видел ни одной причины, по которой Россия вмешивалась бы в президентские выборы в США 2016 года", несмотря на выводы разведывательного сообщества США, что это было дело рук Москвы.

Автором статьи является журналист Карл Бернштейн, в 1972 году сыгравший ключевую роль в освещении "Уотергейтского скандала", который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Автор утверждает, что статья написана по итогам многомесячных бесед с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время бесед или знакомы с их расшифровками.

Он отмечает, что подробная картина, показанная источниками телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами, соответствует основному духу и некоторым существенным элементам звонков, описанных бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в его книге "Комната, где это произошло".

Подробнее о книге Болтона читайте в статье "На грани измены и патриотизма: какие последствия будут иметь скандальные воспоминания экс-советника Трампа"

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