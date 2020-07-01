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В Турции утонула лодка с мигрантами, до 60 человек могли погибнуть

Среда, 1 июля 2020, 10:46

До 60 мигрантов могли оказаться в ловушке в лодке, утонувшей в озере на востоке Турции на прошлой неделе.

Об этом заявил в среду министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Турция начала поисково-спасательную операцию с участием вертолетов и катеров после того, как 27 июня было объявлено о пропаже судна, перевозившего мигрантов через озеро Ван. На данный момент спасатели вытащили шесть тел.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Ван для наблюдения за спасательной операцией, сообщил журналистам в среду, что власти подсчитали, что лодка перевозила от 55 до 60 мигрантов, когда пошла на дно в штормовую погоду.

В связи с трагедией были задержаны 11 человек.

По данным телеканала HaberTurk, мигранты предположительно прибыли из Пакистана, Афганистана и Ирана.

В прошлом году семь мигрантов утонули, а еще 64 были спасены, когда их лодка перевернулась в озере, которое находится недалеко от границы с Ираном. Считается, что контрабандисты перевозят мигрантов через озеро, чтобы избежать полицейских контрольно-пропускных пунктов на дорогах.

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Турция мигранты
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