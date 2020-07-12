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Президентские выборы в Польше - экзит-пол отдает победу Дуде

Воскресенье, 12 июля 2020, 22:07

Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, однако - с минимальным отрывом.

Как сообщает, "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza, экзит-полы, проведенные службой Ipsos, дают Дуе поддержку  50,4% избирателей , тогда как его оппоненту мэру Варшавы Рафалу Тшасковському - 49,6%.

Вместе с тем, погрешность этого опроса составляет 2%, а соответственно - окончательный результат может оказаться совсем другим.

 

Несмотря на карантин, явка во втором туре составила 68,9%, что стало рекордом для Польши.

Напомним, по результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, зато за его конкурента Тшасковського отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Согласно последнему опросу, Тшасковський лидировал с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей. Дуду поддерживают 45,7% респондентов. Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.

Читайте о первом туре президентских выборов в Польше - '' Три года хаоса ": почему выборы в Польше не принесли победителя".

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