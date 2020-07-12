Президентські вибори у Польщі - екзитпол віддає перемогу Дуді

Екзитполи, проведені за результатами другого туру президентських виборів у Польщі, віддають перемогу чинному президенту Анджею Дуді, проте - із мінімальним відривом.

Як повідомляє, "Європейська правда" із посиланням на Wyborcza, екзитполи, проведені службою Ipsos, дають Дуді 50,4% підтримки виборців, тоді як його опоненту меру Варшави Рафалу Тшасковському – 49,6%.

Разом із тим, погрішність цього опитування складає 2%, а відповідно – остаточний результат може виявитися зовсім іншим.

Попри карантинні обмеження, явка на другому турі склала 68,9%, что стало рекордом для Польщі.

Нагадаємо, з результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Відповідно до останнього опитування, Тшасковський лідирував з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців. Дуду підтримують 45,7% респондентів. Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос.

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