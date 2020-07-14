В мае 2020 промпроизводство в ЕС упало более чем на 20% по сравнению с маем-2019

В мае 2020 года, когда большинство стран ЕС начали ослаблять карантин, промышленное производство в ЕС и еврозоне заметно возросло по сравнению с апрелем, но оказалось на 20% ниже, чем в мае 2019 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новых данных от Евростата.

Для ЕС показатели мая по сравнению с апрелем, выросли на 11,4%, для еврозоны - 12,4%.

Перед этим в апреле промышленное производство в ЕС и еврозоне упало на 18,2% в связи с карантинными ограничениями.

Наибольший рост производства в мае зарегистрировали в Италии (+42,1%), Франции (+20,0%) и Словакии (+19,6%), тогда как наибольшее падение - в Ирландии, Хорватии и Финляндии.

В то же время показатели мая 2020 года оказались на 20,9% ниже для еврозоны и на 20,5% для ЕС, по сравнению с маем 2019 года. Наибольшим падение стало в Словакии (33,5%), Венгрии (27,6%) и Румынии (27,4%).

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони та очікує падіння на 8,7%.