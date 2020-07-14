Латвия выделит 70 млн евро на субсидии экспортному и туристическому бизнесу

Правительство Латвии согласовало две программы поддержки для экспортной и туристической отраслей в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Общая сумма поддержки составит 70,2 млн евро, из которых 51 млн предусмотрены для экспортной отрасли и 19,2 млн - для туристической, для субсидирования заработных плат работников.

За реализацию программ будет отвечать Латвийское агентство по инвестициям и развитию (LIAA). По оценкам правительства, воспользоваться программами смогут около 7700 компаний и 80 000 сотрудников.

Для туристической отрасли размер поддержки в виде грантов может составлять до 30% от социальных взносов, уплаченных компанией в 2019 году, но не более 800 000 евро для группы связанных юридических лиц.

На поддержку могут претендовать компании, чьи доходы за апрель-июнь в результате эпидемии коронавируса снизились на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2019 году. Кроме того, есть условия об отсутствии долгов пред бюджетом.

Пакет поддержки еще должен быть согласован с Еврокомиссией, ориентировочно - в конце июля.

Предполагается, что заявки на участие в программе можно будет подать до 30 августа.