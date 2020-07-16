Коронавирус: Румыния и Болгария продолжили режим чрезвычайной ситуации

Болгария продолжила режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией до конца июля, в Румынии аналогичные меры будут действовать 30 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарские и румынские СМИ.

10 июля Болгария уже приняла решение об усилении некоторых ограничений. В частности, страна запретила присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, закрыла ночные клубы в помещениях.

Торжественные мероприятия могут быть организованы не более чем для 30 гостей.

В Болгарии с начала июня наблюдается существенный рост числа новых случаев коронавируса.

В Румынии также растет число новых случаев. Так, за последние 24 часа зарегистрировали 777 заражений, наиболее с начала эпидемии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации начиная с 17 июля еще на 30 дней.

"В этих условиях, когда не только количество пациентов не уменьшается, а даже увеличивается, очевидно, что состояние чрезвычайной ситуации будет продлен на 30 дней, но храниться только те ограничения, которые теперь действуют. Следовательно, не предусматривается введение новых ограничений, поскольку, к сожалению, учитывая это развитие, невозможно ввести новые расслабления ", - заявил президент Румынии Йоханнис.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.