В Британии обнародовали первые результаты испытания на людях вакцины от коронавируса
Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Результаты испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, показывают, что вакцина, находящаяся в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.
По данным ВВС, испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.
Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании развилась лихорадка или головная боль.
Исследователи говорят, что этим можно справиться с помощью парацетамола.
Результаты очень многообещающие, но еще слишком рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту, и в настоящее время проводятся более масштабные испытания.
Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.
Напомним, Великобритания также подписала соглашение о заказе 90 млн доз будущих вакцин от коронавируса, разработкой которых занимаются три компании из Франции, Германии и США.
Ожидается, что вакцины станут доступны до конца 2020 года, но широкомасштабная вакцинация вряд ли начнется раньше 2021 года.
Вакцинировать в первую очередь собираются медиков и работников социальной сферы.