Джонсон признал, что правительство Британии недооценило опасность коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого критикуют за то, что он действует слишком медленно во время пандемии коронавируса, признал, что правительство недооценило угрозу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, самой большой проблемой, которую правительство не смогло понять в начале пандемии, была степень бессимптомной передачи между людьми.

"Коронавирус был чем-то новым, что мы не поняли так, как нам бы хотелось в первые несколько недель и месяцев", - добавил он.

Премьер также признал, что остаются "открытые вопросы" по поводу того, вовремя ли в стране объявили карантин.

"Когда вы слушаете ученых, вопросы, которые вы только что задали, на самом деле являются очень открытыми", - сказал он.

Джонсон пообещал провести расследование в связи с кризисом коронавируса, но не прямо сейчас.

"Может быть, были вещи, которые мы могли бы сделать по-другому, и, конечно, будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому", - сказал он.

Критики подвергли резкой критике Джонсона из-за его стратегии в борьбе с пандемией, начиная с высокой официальной смертности свыше 45 000 человек и медленного развертывания тестирования до более позднего карантина, чем во многих других странах.