Великобритания объявляет войну "мусорной еде" для борьбы с ожирением

Великобритания обнародовала планы борьбы с "бомбой замедленного действия ожирения", запретив телевизионную и онлайн-рекламу нездоровой пищи до 21:00, прекратив акции "купи один, получи второй бесплатно" на такие продукты и указывая калории в меню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который потерял вес во время пребывания в реанимации с COVID-19, хочет бороться с ожирением после того, как исследования показали, что те, кто страдает ожирением или избыточным весом, имеют повышенный риск смерти от коронавируса или тяжелого течения болезни.

В прошлом месяце он сказал, что в Британии больше людей с избыточным весом, чем в большинстве европейских стран, и его правительство назвало "борьбу с бомбой замедленного действия ожирение" своим приоритетом.

Правительство Джонсона объявило о новом стремление помочь людям "взять под контроль свое собственное будущее, похудев, став активными и начав вести более здоровый образ жизни".

Наряду с запретом на рекламу до 21:00, на акции и планы по калорийности блюд, которая будет отображаться в меню, правительство также начнет консультации по поводу показа калорий в алкоголе.

"Похудеть трудно, но с некоторыми небольшими изменениями мы все можем чувствовать себя более здоровыми", - сказал Джонсон.

"Если мы все внесем свою лепту, мы сможем снизить риски для здоровья и защитить себя от коронавируса, а также снять давление с национальной службы здравоохранения", - добавил он.

Согласно данным Public Health England, более 60% взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или ожирение.