Минюст Польши возмущен решением ЕС отклонить проекты от городов, чьи власти нелояльны к ЛГБТ

В Минюсте Польши возмутились решением Еврокомиссии отклонить заявки на проекты от нескольких городов, власти которых принимали резолюции против ЛГБТ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, с таким заявлением сегодня выступил министр юстиции Збигнев Зебро.

Он назвал решение Еврокомиссии отклонить проекты от шести польских городов "безосновательным и незаконным" и призвал премьера Матеуша Моравецкого "предпринять решительные действия" в связи с этим.

Речь идет о заявках на получение финансирования в рамках проекта "Партнерство городов", общий бюджет которого составляет более 2,3 млн евро.

Каждая заявка могла претендовать на сумму до 25 000 евро на проекты, которые поощряют диалог граждан на местном уровне по определенным вопросам политической повестки дня ЕС. Заявки могли подавать города, муниципалитеты, местные органы власти разного уровня или неправительственные организации. Каждый проект должен задействовать муниципалитеты минимум из двух стран.

Вчера Еврокомиссия объявила список 127 победителей, которые по итогам отбора получат финансирование.

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли отметила, что причиной отклонения некоторых заявок из Польши, где фигурировали органы власти, стала недружественная позиция последних в отношении ЛГБТ.

Wartości i prawa podstawowe UE muszą być szanowane przez państwa członkowskie i władze państwowe

Z tego powodu 6 wniosków o partnerstwo miast dotyczących polskich władz, które przyjęły uchwały o ‘strefach wolnych od LGBTI’ lub ‘prawach rodzin’ zostało odrzuconych#UniaRówności — Helena Dalli (@helenadalli) July 29, 2020

"Страны-члены и их органы власти должны уважать фундаментальные европейские ценности и права. По этой причине мы отклонили шесть заявок, связанных с польскими властями, принимавших резолюции о "территории, свободной от ЛГБТ" или "правах семьи", - заявила она.

О каких именно городах идет речь, не сообщается.

Министр юстиции Польши в связи с этим заявил, что такие действия являются "безосновательными и незаконными", и правительство Польши должно заступиться за местные органы власти.

"Я попросил премьер-министра предпринять решительные действия в отношении Еврокомиссии, чтобы таких актов беззакония не происходило", - заявил он.

Збигнев Зебро утверждает, что по законодательству ЕС Еврокомиссия должна уважать национальную идентичность стран-членов, и местные органы власти и граждане "имеют право свободно выражать свои взгляды, без какой-либо цензуры и давления из-за идеологических убеждений или взглядов европейских чиновников".

Напомним, на днях Збигнев Зебро инициировал начало процедуры выхода Польши из Стамбульской конвенции.

Он утверждает, что страна располагает достаточными правовыми инструментами для защиты жертв насилия в семье, а Стамбульская конвенция "продвигает идеологию гендера" и нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерному вопросу.