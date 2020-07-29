Мін'юст Польщі обурився рішенням ЄС відхилити проєкти від міст, чия влада недружня до ЛГБТ

У мін’юсті Польщі обурилися рішенням Єврокомісії відхилити заявки на проєкти від декількох міст, влада яких приймала резолюції проти ЛГБТ.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, з такою заявою сьогодні виступив міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

Він назвав рішення Єврокомісії відхилити проєкти від 6 польських міст "безпідставним і незаконним" та закликав прем’єра Матеуша Моравецького "вжити рішучих дій" у зв’язку з цим.

Мова йде про заявки на отримання фінансування у рамках проєкту "Партнерство міст", загальний бюджет якого складає понад 2,3 млн євро.

Кожна заявка могла претендувати на суму до 25 тисяч євро на проєкти, які заохочують діалог громадян на місцевому рівні щодо певних питань у політичному порядку денному ЄС. Заявки могли подавати міста, муніципалітети, місцеві органи влади різного рівня або неурядові організації. Кожен проєкт має залучати муніципалітети зі щонайменш двох країн.

Вчора Єврокомісія оголосила список 127 переможців, які за підсумками відбору отримають фінансування.

Єврокомісар з питань рівності Хелена Даллі зазначила, що причиною відхилення деяких заявок із Польщі, де фігурували органи влади, стала недружня позиція останніх до ЛГБТ.

Wartości i prawa podstawowe UE muszą być szanowane przez państwa członkowskie i władze państwowe

Z tego powodu 6 wniosków o partnerstwo miast dotyczących polskich władz, które przyjęły uchwały o ‘strefach wolnych od LGBTI’ lub ‘prawach rodzin’ zostało odrzuconych#UniaRówności — Helena Dalli (@helenadalli) July 29, 2020

"Країни-члени і їхні органи влади повинні поважати фундаментальні європейські цінності і права. З цієї причини ми відхилили 6 заявок, пов’язаних із польськими органами влади, які приймали резолюції про "території, вільні від ЛГБТ" чи "права сім’ї", - заявила вона.

Про владу яких саме міст йде мова, не повідомляється.

Міністр юстиції Польщі у зв’язку з цим заявив, що такі дії є "безпідставними та незаконними", і уряд Польщі повинен вступитися за місцеві органи влади.

"Я попросив прем’єр-міністра вжити рішучих дій щодо Єврокомісії, щоб таких актів беззаконня не відбувалося", - заявив він.

Збігнєв Зьобро стверджує, що за законодавством ЄС Єврокомісія має поважати національну ідентичність країн-членів, і місцеві органи влади та громадяни "мають право вільно висловлювати свої погляди, без будь-якої цензури та тиску через ідеологічні переконання чи погляди європейських посадовців".

Нагадаємо, днями Збігнєв Зьобро ініціював початок процедури виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.

Він стверджує, що країна має у своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що Стамбульська конвенція "просуває ідеологію гендеру" і порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.