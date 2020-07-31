Экономика Франции сократилась на рекордные с послевоенного времени 13,8%

Валовой внутренний продукт Франции упал на рекордные 13,8% во втором квартале 2020 года в результате последствий пандемии коронавируса.

Такие данные опубликовало французское статистическое агентство INSEE, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Данные указаны за период апрель-июнь, на который приходится большая часть суровых карантинных мер, затронувших 12 млн работников.

В первом квартале падение составило 5,9% и оба эти показателя являются рекордными с тех пор, как данные были впервые собраны в 1949 году.

Министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что цифры "серьезные", но не настолько плохие, как ожидалось, сославшись на предварительные оценки, ВВП во втором квартале может упасть на 17%.

По данным INSEE, ВВП в целом снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление домашних хозяйств сократилось на 11 процентов после падения на 5,8 процента в первом квартале.

Формирование основного капитала сократилось на 17,8 процента по сравнению с падением на 10,3 процента в первые три месяца года.

Французский экспорт сократился на 25,5% после падения на 6,1% в первом квартале. Импорт не так сильно пострадал, но все же снизился на 17,3% после падения на 5,5% в первом квартале.

Правительство прогнозирует падение ВВП по итогам года на 11 процентов, а также рекордный дефицит бюджета в 11,4 процента. До пандемии коронавируса Франция планировала иметь дефицит в 2,2 процента.

Напомним, экономика Германии из-за пандемии в апреле-июне сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это наибольшее падение с тех пор, как в 1970 году начали фиксировать квартальную статистику.