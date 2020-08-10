Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения опубликовало в понедельник, 10 августа, обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данные по странам опубликованы по состоянию на 7 августа.

Согласно обновленным данным, статус курортных стран, принимающих у себя украинцев несмотря на пандемию, по сравнению с последним пересмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".

В "зеленом" списке Украины, среди других государств - Швеция, Чехия, Португалия, Беларусь, Австрия, Канада, Великобритания, Литва, Грузия и Италия. "Красные" страны - Китай, Россия, Эстония, Греция, Кипр, Польша, Франция, Нидерланды, Германия. Полный список государств доступен по ссылке.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или уйти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны также иметь полис медицинского страхования.

Читайте также: Страна Идти и другие шедевры перевода: как действия МОЗ создают проблемы для Украины в мире