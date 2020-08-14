ЕК заключила первое соглашение о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса

Сегодня Европейская комиссия достигла первого соглашения с фармацевтической компанией AstraZeneca о покупке потенциальной вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Сделка стала позитивным продолжением предыдущих переговоров с Sanofi-GSK, о которых сообщалось 31 июля, и с Johnson & Johnson 13 августа. После того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19, согласно заключенному соглашению, Еврокомиссия закупит 300 миллионов доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 миллионов доз от имени государств-членов ЕС. Комиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин.

"Интенсивные переговоры Европейской комиссии продолжают приносить результаты. Сегодняшнее соглашение является первым краеугольным камнем в реализации стратегии Европейской комиссии по вакцинам. Эта стратегия позволит нам предоставлять будущие вакцины европейцам, а также нашим партнерам в других странах мира," – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня, после нескольких недель переговоров, у нас есть первое предварительное соглашение ЕС о покупке вакцины-кандидата. Мы будем продолжать неустанно работать над тем, чтобы привлечь больше кандидатов в широкий портфель вакцин ЕС. Безопасная и эффективная вакцина остается самой надежной стратегией выхода для защиты наших граждан и остального мира от коронавируса" – заявила Стелла Кириакидис, комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что потенциальная вакцина AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II о безопасности и иммуногенности.

Напомним, в июне Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 млн доз вакцин от коронавируса. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.

Читайте также: Российская атака: зачем хакеры взламывают лаборатории, изучающие COVID-19.