Грузия продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы до конца сентября

Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Запрет не касается только трех направлений - авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.

В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.