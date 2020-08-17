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Грузия продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы до конца сентября

Понедельник, 17 августа 2020, 15:58

Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Запрет не касается только трех направлений - авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.

В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.

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