В Греции - самый крупный с апреля "скачок" заражений коронавирусом

В Греции зарегистрировали самый больший с апреля "скачок" количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом свидетельствуют последние данные Национальной организации здравоохранения.

В субботу, 1 августа, сообщили о 110 новых заражений. При этом, только 9 из них связаны с путешествиями за границу.

Последний раз перед этим показатель, больше 100, регистрировали в апреле. В течение июня и большей части июля лишь несколько раз регистрировали более 50 новых больных в сутки.

Стремительный рост начался в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа включительно суточный рост составил 57, 65, 76 и 110 новых больных.

Общее количество зарегистрированных заражений с начала эпидемии достигло 4587. Количество умерших больных осталось неизменным - 206 с начала эпидемии.

Напомним, несколько дней назад Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным.

По новым правилам, маски следует носить в помещениях коммунальных и государственных служб, банках, лифтах, небольших магазинах, пекарнях, мясных магазинах, парикмахерских и салонах красоты.

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