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Украина и Польша будут совместно бороться с налоговыми преступлениями

Пятница, 28 августа 2020, 13:29

Украина и Польша планируют сотрудничать в вопросах борьбы с фискальными преступлениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское агентство РАР.

В пятницу министры финансов двух стран Сергей Марченко и Тадеуш Косциньский подпишут декларацию об углублении сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями и незаконным возмещением НДС.

"Государства должны тесно сотрудничать, чтобы эффективно предотвращать попытки ухода от налогообложения и вместе бороться с мошенничеством", - заявил Косциньский.

Косциньский в четверг прибыл в Киев с двухдневным визитом вместе со своим заместителем Яном Сарновским.

В программе визита польских чиновников в Киев - встреча с вице-премьером Алексеем Резниковым и представителями украинского бизнеса.

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