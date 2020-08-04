В Румынии прокурор закрыл дело против лиц, требовавших "выгнать венгров"

В Румынии закрыли производство в отношении лиц, которые кричали венграм "убираться из страны" во время столкновения на военном кладбище в Трансильвании в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Прокурор города Мойнешть в жудеце Бакэу закрыл производство против этнических румын, которые во время столкновения с этническими венграми на военном кладбище в Трансильвании в июне 2019 выкрикивали "Вон венгров из страны".

Прокурор Даниэль Гальбеаца объяснил свое решение тем, что эти высказывания могли бы характеризоваться как призыв к вражде, если бы касались "определенной категории граждан, как люди с инвалидностью, ЛГБТ и т.д., а не этнической группы".

Прокурор также учел показания нескольких свидетелей, в которых говорилось, что этнические венгры во время конфликта на кладбище вели себя провокационно, а этнические румыны не реагировали на провокации. В то же время были и свидетельства о том, что "венгры молились в тишине, а румыны выкрикивали националистические лозунги".

Речь идет о противостоянии между румынами и венграми, которое произошло в июне 2019 в Трансильвании, на кладбище в селе Валя-Узулуй, где похоронены павшие в Первой мировой военные.

Сначала местные румынские власти возмутилась тем, что венгерская община, которая там составляет большинство, установила на кладбище 600 деревянных крестов, украшенных венгерской национальной символикой – на средства правительства Венгрии.

Читайте также Президента Румынии оштрафовали за критические заявления о венгерской автономии

Такие кресты были установлены не только над павшими венграми, но и военными других национальностей - румынами, австрийцами, немцами, русскими, итальянцами и сербами.

Затем местные органы власти установили на кладбище 52 православных креста над павшими румынами.

Представители венгерской общины якобы накрыли кресты мусорными пакетами, а затем собрались на молитву, выставив вокруг "границу безопасности". Возмущенные этнические румыны пришли на кладбище с иконами и национальными флагами.

Инцидент привел к "войне заявлений" между Бухарестом и Будапештом.

Трансильвания, которая была частью Австро-Венгерской империи до конца Первой мировой войны, имеет значительную венгерское меньшинство, и там время от времени возникали трения между этническими венграми и румынами. Этнические венгры, большинство из которых являются католиками, в отличие от преимущественно православных румын, составляют крупнейшее меньшинство в Румынии.

Папа Римский Франциск во время своего визита в Трансильванию, как раз в июне 2019 года, призвал этнических венгров и румын оставить разногласия в прошлом.