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Экономика Швеции во втором квартале сократилась на 8,%, несмотря на отсутствие локдауна

Среда, 5 августа 2020, 12:23

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткого карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют предварительные оценки статистического ведомства Швеции.

ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

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Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

"Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени", - отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.

Напомним, Швеция, в отличие от других стран Европы, вообще не вводила жесткий карантин и не "закрывала" экономику, ограничившись рекомендациями.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 12,1%, а стран ЕС - на 11,9%, что является самым большим падением за 25 лет, как ведется статистика.

Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.

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