ЕС активировал механизм гражданской защиты для ликвидации последствий взрыва в Бейруте

Европейский союз активировал механизм гражданской защиты по просьбе Ливаны, чтобы помочь в ликвидации последствии разрушительного взрыва в Бейруте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Европейской службі внешних действий Петер Стано.

"ЕС предлагает полную поддержку ливанскому народу. Механизм гражданской защиты был активирован по просьбе Ливана и координирует срочное развертывание более 100 высококвалифицированных пожарных с автомобилями, собаками и оборудованием", - написала Стано в Twitter.

Liban: 🇪🇺offre tout son soutien au peuple libanais.Le mécanisme de protection civile a été activé à la demande du 🇱🇧 & coordonne le déploiement urgent de plus de 100 pompiers hautement qualifiés, avec des véhicules, des chiens et du matériel. pic.twitter.com/zgyr0fniG2 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 5, 2020

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейруте произошел сильный взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 10 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем $3 млрд.