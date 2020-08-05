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ЕС активировал механизм гражданской защиты для ликвидации последствий взрыва в Бейруте

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ЕС активировал механизм гражданской защиты для ликвидации последствий взрыва в Бейруте

Среда, 5 августа 2020, 13:46

Европейский союз активировал механизм гражданской защиты по просьбе Ливаны, чтобы помочь в ликвидации последствии разрушительного взрыва в Бейруте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Европейской службі внешних действий Петер Стано.

"ЕС предлагает полную поддержку ливанскому народу. Механизм гражданской защиты был активирован по просьбе Ливана и координирует срочное развертывание более 100 высококвалифицированных пожарных с автомобилями, собаками и оборудованием", - написала Стано в Twitter.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейруте произошел сильный взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 10 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем $3 млрд.

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