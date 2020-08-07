Полиция Кипра допросила россиянина, чей корабль привез селитру, взорвавшую Бейрут - СМИ

Власти Кипра установили местонахождение и допросили россиянина, который считается владельцем корабля, привезшего в Бейрут груз нитрата аммония, взорвавшийся на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель кипрской полиции сообщил, что в четверг днем ​​в своем доме на Кипре допрашивали мужчину, имя которого он не назвал.

"От Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать некоторые вопросы, связанные с грузом", - сказал пресс-секретарь Христос Андреу.

Он сказал, что ответы были переданы в Бейрут, но отказался предоставить дополнительную информацию.

Источник агентства в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что этим человеком был 43-летний российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

Борис Прокошев, который был капитаном корабля в 2013 году, ранее заявлял, что химикаты оказались в Бейруте после того, как владелец судна, которого он назвал Гречушкиным, сказал ему сделать внеплановую остановку в Ливане, чтобы убрать лишний груз.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли 154 человека и около 5000 получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

В 2013 году судно, ходившее под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических проблем зашло в порт Бейрута.

Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море. По словам капитана судна, судно в Бейруте арестовали за неуплату портовых сборов.

Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четырех моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически бросил судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.