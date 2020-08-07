Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon британских ВВС в рамках своей первой миссии сопровождал российский военный корабль "Василий Быков" вблизи территориальных вод Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.

"В понедельник утром P-8A Poseidon продемонстрировал свою скорость и готовность, выполнив длительное слежение за российским военным кораблем "Василий Быков" во время его прохождения через Северное море", - говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что Boeing P-8A Poseidon сопровождал российский корабль при поддержке истребителей Typhoon и самолета-заправщика VIP Voyager.

"В условиях все более нестабильного мира постоянных вызовов и конкуренции важно, чтобы Вооруженные силы Великобритании владели передовыми технологиями для противодействия угрозам, где бы они ни возникали", - сказала заместитель министра обороны Аннабель Голди.

Мониторинг и отслеживание всей деятельности в воздушном пространстве и морях вокруг Соединенного Королевства имеет первостепенное значение для безопасности Великобритании, отметили в Минобороны, поэтому самолеты королевских ВВС и суда королевского флота обеспечивают постоянное патрулирование и защиту британского неба и моря.