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Болгария будет впускать украинцев без теста и карантина минимум до конца сентября

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Болгария будет впускать украинцев без теста и карантина минимум до конца сентября

Вторник, 1 сентября 2020, 10:30

Болгария продлила разрешение на въезд гражданам Украины без требования теста и карантина до 30 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"31.08.2020 года обновлено решение Минздрава Болгарии № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сообщает консульство.

В середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19. В конце месяца решили ввести требование теста для путешественников из Украины, но уже два дня спустя решение отменили.

Напомним, Болгария после последнего пересмотра украинского списка стран "красной" и "зеленой" зон осталась "зеленой".

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

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