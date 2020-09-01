Венгрия сделала исключение из запрета на въезд для стран "Вышеграда"
Венгрия сделала исключение из общего запрета на въезд иностранцев для граждан стран "Вышеградской четверки".
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Венгрии.
Согласно решению, несмотря на общий запрет на въезд иностранцев, кроме отдельных категорий, запрет не распространится на граждан Чехии, Словакии и Польши - они, если уже забронировали себе жилье в Венгрии на сентябрь, могут въехать, предоставив отрицательный результат теста на коронавирус.
Сначала Венгрия согласилась на исключение для Чехии, после того, как с такой просьбой к Виктору Орбану обратился премьер страны Андрей Бабиш.
"Мы получили соответствующие гарантии безопасности во время переговоров, и граждане Чехии, которые уже забронировали жилье на территории Венгрии (на сентябрь - ред.) смогут въехать и после вторника, 1 сентября, предоставив отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за пять дней до поездки ", - отметил министр иностранных дел Петер Сиярто.
Вечером в понедельник, за считанные часы до начала действия запрета, глава МИД Венгрии сообщил, что после исключения сделают также для граждан Словакии и Польши.
"Мы решили расширить" чешскую модель "на всю" Вышеградскую четверку". Это означает, что граждане Чехии, Польши и Словакии, предоставив отрицательный результат теста, сделан не раньше 5 дней назад, также могут въехать в Венгрию. Также негативного теста сразу после приезда будет достаточно для граждан Венгрии, которые уже забронировали жилье в одной из стран "Вышеграда", - отметил Петер Сийярто.
Напомним, сегодня в Еврокомиссии объявили, что обратятся к Венгриив связи с дискриминацией по признаку гражданства, которую создал такое исключение из общего запрета на въезд иностранцев.