Угорщина зробила виняток із заборони на в’їзд для країн "Вишеграду"

Угорщина зробила виняток із загальної заборони на в’їзд іноземців для громадян країн "Вишеградської четвірки".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Угорщини.

Згідно з рішенням, попри загальну заборону на в’їзд іноземців, крім окремих категорій, заборона не пошириться на громадян Чехії, Словаччини та Польщі - вони, якщо вже забронювали собі житло в Угорщині на вересень, можуть в’їхати, надавши негативний результат тесту на коронавірус.

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Спершу Угорщина погодилася на виняток для Чехії, після того, як з таким проханням до Віктора Орбана звернувся прем’єр країни Андрей Бабіш.

"Ми отримали належні гарантії щодо безпеки і громадяни Чехії, які вже забронювали житло на території Угорщини (на вересень - прим.ред.) зможуть в’їхати і після вівторка, 1 вересня, надавши негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не раніше як за 5 днів до поїздки", - зазначив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Увечері у понеділок, за менш ніж добу до початку дії заборони, глава МЗС Угорщини повідомив, що виняток зроблять також для громадян Словаччини та Польщі.

"Ми вирішили розширити "чеську модель" на усю "Вишеградську четвірку". Це означає, що громадяни Чехії, Польщі та Словаччини, надавши негативний результат тесту, зроблений не давніше 5 днів тому, також можуть в’їхати в Угорщину. Так само, негативного тесту одразу після приїзду буде достатньо для громадян Угорщини, які вже забронювали житло в одній з країн "Вишеграду", - зазначив Петер Сіярто.

Нагадаємо, сьогодні у Єврокомісії оголосили, що звернуться до Угорщини у зв’язку з дискримінацією за ознакою громадянства, яку створив такий виняток із загальної заборони на в’їзд іноземців.