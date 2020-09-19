Белорусские силовики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных

В Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Марш начался во второй половине дня, сотни женщин прошлись по улицам города, скандируя "верим, можем, победим!".

Сначала акция проходила без инцидентов, но на парковке перед ТЦ" Европа " начались задержания. Сначала стали задерживать мотоциклистов - девушку и парня. Подбежали журналисты. Участницы марша окружили людей в штатском. Появились люди в балаклавах, микроавтобусы.

У торгового центра "Айсберг" начались задержания. Многие силовики в балаклавах окружили группу участниц марша. Заблокированные силовиками женщины стояли, сцепив руки, и громко кричали. Сообщается, что задерживали всех без исключения – женщин одна за другой выдергивали из живой цепи и уводили в автозаки.

фото Радыё Свабода

Несколько участниц марша потеряли сознание, медики оказали им помощь.

Заполненные автозаки и микроавтобусы пока покидают место разгона. Женщины кричат " Позор!". На месте еще остаются журналисты.

Пока неизвестно, скольких именно участниц марша задержали, Радио Свобода сообщает о сотнях задержанных.

Протесты несогласных с результатами выборов в Беларуси, по которым победу одержал Александр Лукашенко, продолжаются уже 42-й день.