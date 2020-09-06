В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: ГПСУ не считает их детьми

В аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила на своей странице в Facebook, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.

"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет ", - написала она.

Она также отметила, что пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

Следует отметить, что в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины". Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.

При этом в посте с постановлением на своей странице в Facebook ГНСУ в ответах пользователям указывает собственную трактовку - "Что касается детей граждан Украины - это лицо иностранец моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих данный факт (например: оригинал, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка и ксерокопия паспортного документа гражданина Украины)".

По данным "Европейской правды", пассажиры до сих пор находятся в аэропорту Львова.

Как известно, в конце августа Украина неожиданно закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии, которую могло спровоцировать паломничество хасидов в Умань. В то же время это решение вызвало критику из-за несбалансированности. Детали - в статье: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.