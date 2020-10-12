В Италии к лику святых могут впервые зачислить миллениала

Итальянский подросток, который использовал интернет для распространения своей веры, приблизился к тому, чтобы стать первым святым миллениалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, уже окрестили "святым покровителем интернета".

В субботу он был причислен к лику блаженных на церемонии в городе Ассизи и приблизился еще на один шаг к святости.

Подросток фиксировал вероятные чудеса в интернете и помогал создавать сайты для католических организаций.

После того как Ватикан постановил, что Акутис чудесным образом спас жизнь другому мальчику начался процесс причисления его к лику святых.

Считается, что он стал самым молодым современным человеком, причисленным к лику блаженных - последняя стадия перед святостью.

Для канонизации, то есть причисления к лику святых, необходимо подтверждение второго чуда с участием кандидата в святые.